Juan Jesus, addio Napoli. E ha già tre offerte: deve solo decidere

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Juan Jesus saluta Napoli a parametro zero e ora attende novità sul suo futuro. Ha già avuto tre offerte per ripartire altrove

Non sembrano esserci più dubbi sul futuro di Juan Jesus: il difensore brasiliano è destinato a lasciare il Napoli a parametro zero al termine della stagione appena trascorsa. Una decisione che, secondo il giornalista Fabrizio Romano, sarebbe stata già maturata da diverse settimane e che appare ormai definitiva. La situazione contrattuale non prevede margini di rinnovo e tutte le parti coinvolte considerano concluso il ciclo del centrale ex Roma in maglia partenopea. La sua esperienza a Napoli può quindi considerarsi giunta al capolinea naturale senza ripensamenti da entrambe le parti coinvolte oggi.

Juan Jesus, addio Napoli. E novità sul futuro

Il futuro professionale del brasiliano è già al centro di diverse attenzioni di mercato: Juan Jesus avrebbe infatti ricevuto tre offerte concrete da altrettanti club, pronti ad accoglierlo a parametro zero. La scelta della nuova destinazione non è ancora stata presa, ma il giocatore si prenderà alcune settimane per valutare con calma le proposte sul tavolo.

Presto novità sul destino di Juan Jesus

La decisione definitiva è attesa nelle prossime settimane, quando il difensore scioglierà le riserve sul proprio futuro e comunicherà il nuovo club. Tra le ipotesi sul tavolo restano soluzioni in Serie A e all’estero, con il giocatore che privilegerà un progetto tecnico convincente e continuità di impiego nel nuovo contesto sportivo nelle prossime settimane decisive molto.