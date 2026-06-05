Juventus su Lobotka, ma ADL spara altissimo: la cifra per il sì

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Calciomercato Napoli, Lobotka nel mirino della Juventus dove ritroverebbe Spalletti. Chissà cosa ne pensa, però, Allegri

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, pilastro del centrocampo azzurro, ha deciso di prendersi del tempo per riflettere e valutare con attenzione eventuali proposte provenienti dal resto d’Europa, Italia compresa. L’interesse della Juventus non si è ancora tradotto in un’offerta formale, né al giocatore né al Napoli. Tuttavia, un contatto potrebbe arrivare su richiesta esplicita di Luciano Spalletti, che lo considera un profilo ideale per dare qualità al centrocampo bianconero, dove potrebbe condividere la regia con Locatelli.

Lobotka e la Juventus con il placet di Spalletti

Secondo Tuttosport, l’allenatore ha evidenziato più volte la necessità di inserire esperienza e costruzione in una mediana che appare oggi troppo prevedibile e dipendente dalla forma del suo capitano. Nel caso in cui Lobotka dovesse aprire concretamente a un addio al Napoli, la trattativa si preannuncerebbe comunque complessa. Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire a condizioni vicine alla clausola rescissoria, ritenendolo un elemento centrale del progetto tecnico.

Quanto costa Lobotka? La cifra chiesta dal Napoli

La valutazione del cartellino partirebbe quindi da una base sensibilmente più alta rispetto alle cifre inizialmente circolate, con una richiesta che potrebbe non scendere sotto i 35 milioni di euro. La Juventus resta alla finestra, pronta a inserirsi qualora si creassero le condizioni, ma ogni eventuale affondo dipenderà dalla disponibilità del Napoli a trattare e dalla volontà del giocatore di misurarsi in una nuova esperienza in Serie A o all’estero nei principali campionati europei, valutando attentamente tutte le opzioni disponibili sul mercato internazionale.