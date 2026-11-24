Kean preoccupa il Como: ora l'obiettivo è un giocatore nel mirino del Napoli

Calciomercato Napoli, Zirkzee nel mirino: il Como lo insegue, ma gli azzurri si muovono solo se parte Lucca

Joshua Zirkzee torna al centro del mercato di gennaio. Da tempo accostato al Como, l'attaccante olandese del Manchester United è finito nel mirino anche del Napoli, che per muoversi aspetta però di capire cosa accadrà con Lorenzo Lucca. Il suo nome racconta un doppio interesse in Serie A, con piste che si incrociano su un giocatore ormai ai margini a Old Trafford.

Il Como e il ritorno di fiamma

Il Como, di cui si parlava già nello scorso mercato invernale e anche in estate, avrebbe un ritorno di fiamma per Zirkzee in vista della finestra di gennaio 2026-27. Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore di Tmw, la dirigenza lariana sta riflettendo sull'attaccante, classe 2001, approdato allo United dopo la stagione stellare 2023-24 al Bologna di Thiago Motta. A spingere il club a cercare nuove soluzioni offensive c'è l'infortunio di Moise Kean, fermo almeno fino all'inizio del 2027, se non oltre.

Il Napoli aspetta Lucca

Il Como, però, non è l'unica società che segue l'olandese, ormai finito nel dimenticatoio a Old Trafford, con 231 minuti in stagione tra Premier League, Champions League e Carabao Cup e due gol. Anche il Napoli lo ha messo nel mirino, con una condizione precisa: un affondo concreto scatterebbe soltanto se Lucca dovesse partire tra poco più di un mese. In quel caso Zirkzee diventerebbe un'alternativa di peso per il reparto di Allegri, anche se la concorrenza lariana complicherebbe non poco i piani partenopei. Una pista condizionata, dunque, che dipende dalle uscite e dagli incastri della sessione invernale.