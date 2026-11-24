Varela al Napoli? Il Monza fissa il prezzo in diretta tv: l'annuncio

Calciomercato Napoli, Varela: il ds del Monza Obiang parte da 25 milioni. Inter, Juve e Napoli sul bomber, il Benfica ha il 20% e può pareggiare ogni offerta

Gustavo Varela ha un prezzo di partenza. Ieri sera il direttore sportivo del Monza, Pedro Obiang, ha indicato una valutazione attorno ai 25 milioni di euro per l'attaccante, poco prima che il portoghese segnasse un'altra doppietta, con uno dei due gol di tacco. Un numero che, alla luce di quanto accaduto, rischia di essere già superato, ma che offre almeno un punto di partenza per la trattativa.

Obiang: "Possiamo iniziare da questi numeri"

Come ha dichiarato Obiang, "Valutazione attorno ai 25 milioni? Dobbiamo aspettare, ma possiamo iniziare da questi numeri". La stima, secondo chi ha ricostruito la vicenda, è forse fin troppo bassa rispetto al rendimento del giocatore, ma per la prima volta c'è una cifra da cui far partire il confronto. Varela è finito nel mirino di Inter, Juventus e Napoli, senza dimenticare gli interessamenti dall'estero. Un'offerta dalla Premier League, è facile ipotizzarlo, spazzerebbe via la concorrenza italiana, come accaduto con Palestra, e per le tre big italiane non resta che provare ad anticipare i tempi.

Monza e Benfica, la posizione privilegiata

Anticipare i tempi non è però nell'interesse del Monza, che punta piuttosto a un'asta capace di massimizzare il profitto, come emerge anche dalle parole del suo direttore sportivo. A complicare il quadro c'è il Benfica, che ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita e può pareggiare qualsiasi offerta presentata ai brianzoli per riportare l'attaccante a casa. Una condizione che gli garantisce una posizione privilegiata rispetto alle altre pretendenti e che potrebbe rendere ancora più difficile il lavoro del Napoli. Lo scrive Tmw.