Ultim'ora Zirkzee-Napoli, sprint e passi in avanti! Di Marzio: "Piace a prescindere da Lucca"

Calciomercato Napoli, Di Marzio: l'agente di McTominay incontra Manna a Manchester, segnale di accordo

Il Napoli lavora su due fronti a Manchester: il rinnovo di McTominay e la ricerca di un attaccante. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto su entrambi i temi, spiegando che l'incontro tra l'agente dello scozzese e il direttore sportivo Manna è un segnale importante e che per l'attacco torna buono il nome di Zirkzee.

"Si lavora per trovare l'accordo"

Come ha spiegato Di Marzio a Sky Sport, "l'agente di McTominay incontra Manna a Manchester, segnale che si lavora per trovare l'accordo". Un passaggio che conferma quanto il club tenga a blindare il centrocampista, dopo settimane di distanza tra le parti. Il colloquio, avvenuto nella città dove il Napoli gioca stasera in Champions League, mostra la volontà di non aspettare e di riprendere il dialogo con l'entourage del giocatore.

Zirkzee, il Napoli ci pensa seriamente

Il giornalista ha poi allargato il discorso al reparto offensivo: "Ora continua la ricerca di un attaccante a Manchester e torna buono il nome di Zirkzee. Confermiamo che il Napoli ci sta pensando seriamente". Il motivo è tecnico: "Uno così offensivo serve e il Napoli vuole inserirlo in organico". L'olandese del Manchester United, ai margini a Old Trafford, resta dunque una pista concreta, anche se già accostato al Como e legato alle sorti di Lucca. Per Allegri sarebbe un'alternativa di peso in avanti, con un mercato di gennaio che si preannuncia decisivo per rinforzare la squadra.