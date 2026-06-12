Khalaili si è promesso al Napoli, c'è l'accordo: cosa manca per la chiusura
Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare le corsie esterne, ma alcune operazioni restano ancora da definire nei dettagli economici. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione figura Zakaria Khalaili, che avrebbe già manifestato la propria disponibilità a vestire la maglia azzurra. Secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, tra le parti sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per un contratto quinquennale, ma l’operazione è al momento in fase di stallo in attesa di sviluppi.
Khalaili in attesa, Napoli riflette
Il nodo principale resta la valutazione del cartellino: il club proprietario del giocatore avrebbe infatti fissato il prezzo intorno ai 25 milioni di euro, cifra considerata al momento eccessiva dalla dirigenza partenopea. Per questo motivo il Napoli avrebbe scelto di prendersi del tempo, senza forzare i tempi della trattativa.
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