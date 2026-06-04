La Fiorentina sfida il Napoli: nel mirino un 2007 italiano del Bayern Monaco

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Guido Della Rovere, trequartista classe 2007 cresciuto nella Cremonese e oggi al Bayern Monaco, è seguito da Fiorentina e Napoli

Guido Della Rovere potrebbe presto tornare in Italia. Dopo due stagioni in Germania con il Bayern Monaco, il trequartista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile fino alla Primavera della Cremonese, è finito nel mirino della Fiorentina, che lo segue da tempo e al momento appare in vantaggio nella corsa al giocatore. Tuttavia, riferisce Sky, non è l’unico club interessato: anche il Napoli ha infatti inserito il giovane talento tra i profili monitorati per il futuro.

Il percorso in Germania e la crescita del talento azzurro

Il giocatore, nazionale italiano Under 19 e proprio oggi, giovedì 4 giugno, appena compiuti 19 anni, ha vissuto una stagione di crescita importante in Germania. Con la seconda squadra del Bayern Monaco ha trovato spazio con continuità, prendendo parte anche ad alcune gare con l’Under 19 in Youth League e venendo più volte aggregato alla prima squadra, senza però arrivare all’esordio ufficiale. Un percorso che ne ha comunque accresciuto il valore e l’interesse da parte di diversi club italiani, pronti a riportarlo in Serie A.