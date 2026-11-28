Il PSV molla De Bruyne? Chiesto il prestito di un altro centrocampista in Serie A
Potrebbe essere già ai titoli di coda l'avventura di Ardon Jashari con la maglia del Milan. Il centrocampista svizzero, acquistato due estati fa per una cifra vicina ai 37 milioni di euro, non è riuscito a imporsi in rossonero secondo le aspettative e potrebbe valutare una nuova esperienza già a gennaio. Tra le società maggiormente interessate al classe 2002, reduce da un gol contro il Frosinone, figura il PSV Eindhoven. Un indizio di un possibile addio da parte degli olandesi - almeno per quanto riguarda gennaio - alla pista Kevin De Bruyne, dinanzi al muro del Napoli.
Calciomercato Milan, il PSV Eindhoven punta Jashari
Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri attraverso Sky Sport CH, il club olandese considera Jashari una priorità per rinforzare il proprio centrocampo e avrebbe già avviato i primi contatti con i suoi rappresentanti. L'idea del PSV sarebbe quella di presentare al Milan una proposta di prestito con diritto di riscatto, destinazione che potrebbe trovare il gradimento del calciatore. Restano da capire le intenzioni della dirigenza rossonera, mentre anche altre società stanno monitorando la situazione dello svizzero.
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