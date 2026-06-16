Lukaku, futuro in bilico? Tmw: "Non ha grande mercato (per ora)"

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Bastano 28 secondi a Romelu Lukaku per lasciare il segno in questi Mondiali. Il centravanti entra a gara in corso e salva il Belgio dalla sconfitta contro l’Egitto di Salah, firmando un prezioso 1-1. I Diavoli Rossi si affidano ancora a uno degli ultimi protagonisti della loro “Golden Generation”, un gruppo di talento rimasto però senza trofei nonostante le grandi aspettative. Il gol, oltre al peso sportivo, rappresenta anche una risposta alle critiche e al mercato, in una fase delicata della carriera dell’attaccante. L’avvicinamento al torneo non è stato semplice: la scelta di non operarsi, a differenza di Kevin De Bruyne, ha prolungato il recupero, concentrato sulla rassegna iridata. Questa decisione ha creato tensioni con il Napoli, alimentando attriti con Antonio Conte e con la dirigenza di Aurelio De Laurentiis.

Lukaku tra campo e mercato

Ne è valsa la pena? Può darsi: lo dirà il campo e soprattutto Lukaku, che considera il percorso funzionale alla preparazione mondiale. Per il Napoli, però, la situazione resta complessa: dopo una stagione deludente e con il contratto in scadenza tra un anno, il centravanti non ha grande mercato al momento. La vetrina del torneo iridato potrebbe però riaprire scenari di mercato, attirando club interessati a puntare sull’ex Inter e Roma. Uno scenario che potrebbe garantire al giocatore una nuova avventura ai massimi livelli e al Napoli un’uscita strategica dall’impasse tecnica ed economica complessiva finale. Lo si legge su Tmw.