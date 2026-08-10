Lukaku, il Fenerbahce non rilancia! I turchi vogliono prima ulteriori verifiche fisiche

vedi letture

Romelu Lukaku è in trattativa con il Fenerbahce. Il Napoli attende il rilancio, ma i turchi vogliono prima nuovi test fisici.

Possibile rallentamento nella trattativa tra Fenerbahce e Napoli per Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato a RaiNews 24, il club turco avrebbe chiesto degli approfondimenti relativi alle condizioni fisiche dell'attaccante belga. Una precauzione legata ai diversi problemi accusati da Big Rom nel corso dell'ultima stagione.

Verifiche fisiche su Lukaku

Questi accertamenti potrebbero spiegare perché, almeno fino alle 17 di oggi, non sia ancora arrivato l'atteso rilancio del Fenerbahce per avvicinarsi alle richieste economiche del Napoli. Il rallentamento potrebbe infatti essere collegato proprio alla volontà del club turco di verificare la documentazione e le cartelle cliniche di Lukaku prima di procedere. L'entourage del centravanti resta in attesa di ulteriori comunicazioni dal Fenerbahce per capire se e quando la trattativa potrà entrare nella fase decisiva.