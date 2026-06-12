Napoli-Frattesi, Sportitalia: traccia da seguire, ma oggi interesse non è forte

Napoli-Frattesi, Sportitalia: traccia da seguire, ma oggi interesse non è forteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:13Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Davide Frattesi è in uscita dall'Inter e da tempo è nella lista di Manna per il Napoli. Ma l'interesse negli ultimi mesi è calato.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e, secondo Alfredo Pedullà, c'è una traccia da seguire con particolare attenzione: quella che porta a Davide Frattesi. Nel corso del suo intervento sul canale YouTube personale, l'esperto di mercato ha invitato alla prudenza ma senza escludere sviluppi importanti.

Il Napoli è interessato a Frattesi, ma non troppo

"Vi ho fatto il nome di Frattesi perché è un nome che va seguito. È stato accostato al Napoli con forza, ma il Napoli oggi con forza non c'è", ha spiegato Pedullà, sottolineando però come la situazione possa evolversi. "Seguiamola perché c'è una traccia, poi la traccia va sviluppata".