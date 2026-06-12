Napoli-Frattesi, Sportitalia: traccia da seguire, ma oggi interesse non è forte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 14:13 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Davide Frattesi è in uscita dall'Inter e da tempo è nella lista di Manna per il Napoli. Ma l'interesse negli ultimi mesi è calato.