Rinnovo McTominay, Moretto svela l'incontro con l'agente: "C'è volontà reciproca di un nuovo accordo"

Matteo Moretto svela le novità sul rinnovo di McTominay e sulle strategie di mercato del Napoli.

Il giornalista Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano, ha rivelato importanti novità sul rinnovo contrattuale di Scott McTominay. Di seguito le parole dell'esperto di mercato internazionale: “Il Napoli vuole provare a trattenere e blindare McTominay, riconoscendogli anche un certo status per tutto quello che ha fatto e che sta continuando a fare, perché resta un calciatore decisivo in campo. In mattinata l'agente di McTominay ha incontrato il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, per cercare di capire come sviluppare il discorso legato al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Ribadisco, c'è la volontà da entrambe le parti di arrivare a un'intesa. Il Napoli vuole riconoscere a McTominay un certo tipo di status e il calciatore, così come la sua famiglia, è contento a Napoli. Chiaramente le ambizioni e i numeri devono quadrare, però questo è un passo importante che registriamo in ottica mercato del Napoli”.

Napoli protagonista del mercato: il futuro di De Bruyne e Lucca

“Parleremo tanto del Napoli nelle prossime settimane, perché secondo me sarà uno dei protagonisti del mercato. Su De Bruyne abbiamo già raccontato più volte la situazione e non voglio tornarci, anche perché credo che ieri lo stesso giocatore non abbia chiuso alla possibilità di un addio. Capiremo meglio come andrà a finire, chi potrà essere eventualmente il sostituto di De Bruyne e quale sarà il futuro di Lucca, con il possibile arrivo di un altro attaccante. Abbiamo già parlato di Joshua Zirkzee. Insomma, ci sono tanti temi legati al Napoli”.