Lucca può restare in Serie A: pressing per gennaio, nodo formula

Calciomercato Napoli, Lucca nel mirino del Cagliari: i sardi cercano una punta e a gennaio può nascere un tentativo con gli azzurri

Lorenzo Lucca è finito nel mirino del Cagliari. Il club sardo cerca una punta per il mercato di gennaio e starebbe valutando un tentativo con il Napoli per l'attaccante, che in azzurro ha trovato poco spazio e che la società potrebbe lasciar partire. L'operazione, però, è ancora tutta da costruire.

Il Cagliari cerca un attaccante

Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, i rossoblù hanno bisogno di rinforzare il reparto offensivo e hanno individuato in Lucca un profilo adatto. A gennaio ci sarebbe quindi un possibile tentativo con il Napoli, che da parte sua sta valutando le uscite per liberare spazio e risorse. La pista si aggiunge a quelle già emerse nelle scorse settimane, in un quadro in cui il centravanti è considerato tra i giocatori più probabili in partenza.

La formula da definire

Il nodo principale è la formula dell'operazione. Non è chiaro se il Cagliari proverà a ottenerlo in prestito, con o senza diritto di riscatto, oppure se si arriverà a una cessione definitiva. Pesano le condizioni economiche del giocatore, tra gli ingaggi più alti in rosa, e le esigenze del Napoli, che vorrebbe una soluzione capace di liberare spazio senza svalutare il cartellino. La trattativa è appena agli inizi e dipenderà dagli incastri con gli altri movimenti di gennaio, in entrata e in uscita.