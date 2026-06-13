Il Napoli si è mosso, ma il Torino è pronto a chiudere: in arrivo il portiere 2006 Mascardi

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Calciomercato Napoli, il Torino è vicino all’acquisto di Diego Mascardi dallo Spezia: colpo in prospettiva per la porta granata

Il Torino è sempre più vicino a definire il suo primo acquisto estivo e ha praticamente chiuso l’accordo con lo Spezia per il giovane portiere Diego Mascardi. L’operazione dovrebbe essere conclusa sulla base di circa 1,6 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero bonus legati alle future presenze del giocatore in Serie A e ai risultati della squadra granata. Inoltre, lo Spezia manterrebbe una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Il profilo di Mascardi e la stagione in Serie B

Come riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, si attende soltanto il via libera definitivo della proprietà e del futuro direttore sportivo per la fumata bianca, ma la chiusura dell’affare appare ormai imminente. Il Torino è stato bravo ad anticipare la concorrenza, considerando che sul giovane estremo difensore si erano mossi anche club importanti come Juventus, Napoli e Roma, riuscendo così a battere una folta concorrenza. Classe 2006, il 19enne Diego Mascardi si è messo in evidenza nell’ultima stagione di Serie B collezionando 17 presenze, a cui si aggiunge anche una presenza in Coppa Italia.