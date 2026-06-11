Napoli su Ndour: contatto diretto tra Manna e l'agente, ma la valutazione è alta

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Il Napoli è interessato anche a Ndour per il centrocampo: la Fiorentina, prioprietaria del cartellino, chiede circa 30 milioni di euro.

Una settimana di attesa prima di riferire le linee guida e, ovviamente, tenere d’occhio le proposte in arrivo dal Mondiale. Tra gli Stati Uniti e Firenze c’è un filo invisibile che unisce presente e futuro della Fiorentina, rappresentato dalla presenza della dirigenza viola al cospetto della famiglia Commisso. Sono giorni decisivi insomma, nei quali si butteranno giù i piani per la prossima stagione. Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione.

Napoli su Ndour: la Fiorentina spara 30 milioni

Seppure da casa viola filtri poco o nulla sono già comunque molti i rumors di mercato che riguardano la Fiorentina, non solo in entrata ma potenzialmente anche in uscita. Così mentre l’apertura dell’entourage di Kean a una permanenza alimenta un interrogativo da sciogliere con attenzione è di ieri l’indiscrezione rilanciata da Napoli su un contatto tra il ds Manna e il procuratore di Ndour. Non ci sarebbe chiusura a un eventuale trasferimento ma a conferma di una stima crescente quanto rimbalza da Firenze è una valutazione da 30 milioni di euro probabilmente destinata a spaventare parecchie pretendenti