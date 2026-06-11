Napoli su Ndour: contatto diretto tra Manna e l'agente, ma la valutazione è alta
Una settimana di attesa prima di riferire le linee guida e, ovviamente, tenere d’occhio le proposte in arrivo dal Mondiale. Tra gli Stati Uniti e Firenze c’è un filo invisibile che unisce presente e futuro della Fiorentina, rappresentato dalla presenza della dirigenza viola al cospetto della famiglia Commisso. Sono giorni decisivi insomma, nei quali si butteranno giù i piani per la prossima stagione. Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione.
Napoli su Ndour: la Fiorentina spara 30 milioni
Seppure da casa viola filtri poco o nulla sono già comunque molti i rumors di mercato che riguardano la Fiorentina, non solo in entrata ma potenzialmente anche in uscita. Così mentre l’apertura dell’entourage di Kean a una permanenza alimenta un interrogativo da sciogliere con attenzione è di ieri l’indiscrezione rilanciata da Napoli su un contatto tra il ds Manna e il procuratore di Ndour. Non ci sarebbe chiusura a un eventuale trasferimento ma a conferma di una stima crescente quanto rimbalza da Firenze è una valutazione da 30 milioni di euro probabilmente destinata a spaventare parecchie pretendenti
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