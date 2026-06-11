Ecco perché il Napoli punta Kovar: il portiere ceco arriverebbe coi gradi di vice
TuttoNapoli.net
Per affiancare Alex Meret il nome più gradito sarebbe quello di Matej Kovar, portiere del PSV Eindhoven e della Repubblica Ceca.
Massimiliano Allegri avrebbe già le idee chiare. Il tecnico sarebbe orientato a ripartire da Alex Meret come titolare del nuovo corso azzurro e avrebbe aperto alla cessione di Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli, dunque, proverà a rientrare di parte dell'investimento della scorsa stagione per l'estremo difensore ex Torino. E Meret dovrebbe quindi tornare a fare il primo.
Napoli su Kovar: l'idea di Allegri per la porta
Per affiancarlo, il nome più gradito sarebbe quello di Matej Kovar, portiere del PSV Eindhoven e della Repubblica Ceca, considerato un profilo affidabile e con già una buona esperienza internazionale. Prima di qualsiasi affondo, però, il Napoli dovrà risolvere il nodo Milinkovic-Savic, ritenuto prioritario nella pianificazione estiva. A riportarlo è Il Mattino.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com