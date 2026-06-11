Ecco perché il Napoli punta Kovar: il portiere ceco arriverebbe coi gradi di vice

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Per affiancare Alex Meret il nome più gradito sarebbe quello di Matej Kovar, portiere del PSV Eindhoven e della Repubblica Ceca.

Massimiliano Allegri avrebbe già le idee chiare. Il tecnico sarebbe orientato a ripartire da Alex Meret come titolare del nuovo corso azzurro e avrebbe aperto alla cessione di Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli, dunque, proverà a rientrare di parte dell'investimento della scorsa stagione per l'estremo difensore ex Torino. E Meret dovrebbe quindi tornare a fare il primo.

Napoli su Kovar: l'idea di Allegri per la porta

Per affiancarlo, il nome più gradito sarebbe quello di Matej Kovar, portiere del PSV Eindhoven e della Repubblica Ceca, considerato un profilo affidabile e con già una buona esperienza internazionale. Prima di qualsiasi affondo, però, il Napoli dovrà risolvere il nodo Milinkovic-Savic, ritenuto prioritario nella pianificazione estiva. A riportarlo è Il Mattino.