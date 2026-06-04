Napoli su Dodo, la Fiorentina si cautela? Occhi su un esubero della Juve

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La Juventus lavora prima alle cessioni per finanziare il mercato in entrata. Tra i possibili partenti c’è Joao Mario.

Prima di concentrarsi sui rinforzi, la Juventus dovrà necessariamente sfoltire la rosa. La strategia del club bianconero per questa sessione di mercato passa infatti dalle uscite, ritenute fondamentali sia per ridurre il monte ingaggi sia per finanziare le operazioni in entrata. Tra i giocatori destinati a lasciare Torino figura anche Joao Mario, che non è riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile nel corso dell’ultima stagione tanto da essere girato in prestito al Bologna nella finestra invernale. In Emilia ha trovato maggiore continuità, attirando però soprattutto l’interesse di altri club di Serie A in vista della prossima stagione.

Fiorentina in pole e formula dell’operazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina sarebbe tra le società più attente alla situazione del giocatore. Il club viola sta valutando diversi interventi sulle fasce e potrebbe muoversi con decisione soprattutto in caso di partenza di Dodô, seguito da tempo da Napoli e Roma. In questo scenario, Joao Mario rappresenterebbe una delle opzioni principali per rinforzare la corsia destra. I contatti tra Juventus e Fiorentina sarebbero già stati avviati, con l’ipotesi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. La valutazione complessiva dell’operazione si aggirerebbe tra gli 8 e i 10 milioni di euro, mentre il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento, attratto dalla possibilità di avere maggiore spazio e un ruolo centrale nel progetto tecnico viola.