Napoli su Gila della Lazio per un motivo: Allegri lo immagina in due ruoli

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Gila della Lazio è il primo nome per il calciomercato del Napoli. Piace molto ad Allegri che già riflette su dove poterlo impiegare

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e tra i profili seguiti per rinforzare il reparto difensivo spunta anche quello di Mario Gila. Il centrale della Lazio è considerato un’opzione interessante dalla dirigenza azzurra, che ne apprezza soprattutto la versatilità tattica e la capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Il difensore spagnolo, infatti, è in grado di offrire soluzioni sia in una linea a tre che in una difesa a quattro, caratteristica particolarmente gradita in vista delle possibili evoluzioni tattiche della squadra.

Dove può giocare Gila nel Napoli

Secondo La Gazzetta dello Sport può fare il braccetto di destra a tre o il centrale a quattro. La duttilità rappresenta il principale punto di forza del giocatore, che può essere impiegato sia come esterno in una difesa a tre sia come centrale puro in una retroguardia a quattro. Una flessibilità che si inserisce perfettamente nelle esigenze del Napoli, ancora alle prese con la definizione del nuovo assetto tecnico e delle rotazioni difensive. Le valutazioni sono in corso, ma il nome di Gila resta tra quelli seguiti con attenzione per rafforzare un reparto che dovrà garantire solidità e affidabilità in vista della prossima stagione.