Ndour seguito dal Napoli, ma la Fiorentina ha già deciso di blindarlo

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Seguito dal Napoli per l'estate, Cher Ndour rappresenta una delle certezze da cui ripartirà la Fiorentina nella prossima stagione. Il giovane centrocampista viola continua ad attirare l'attenzione di numerosi club, ma la società toscana non sembra intenzionata a prendere in considerazione una sua cessione. Il direttore sportivo Fabio Paratici lo ritiene infatti un elemento strategico per il presente e per il futuro della squadra, tanto da aver già fatto sapere alle società interessate che il giocatore non è disponibile sul mercato. Una scelta chiara e decisa, confermata anche di fronte alla possibilità di incassare una cifra importante dalla sua eventuale vendita.

Ndour al centro del progetto viola

La fiducia del club nei confronti del centrocampista è totale. Paratici sarebbe rimasto particolarmente impressionato dalle qualità tecniche e atletiche del classe 2004, considerandolo uno dei profili più promettenti dell'organico. Per questo motivo la Fiorentina è pronta a rinunciare a offerte economicamente vantaggiose pur di proseguire il percorso di crescita del giocatore in maglia viola. Anche sul piano tattico Ndour è destinato ad assumere un ruolo di primo piano: il nuovo allenatore Fabio Grosso avrebbe già individuato per lui una posizione ben definita nel proprio sistema di gioco. Lo si legge su Tmw.