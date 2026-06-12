Rabiot-Napoli, pista viva: c'è un dettaglio che può spingerlo a Napoli
In casa Napoli il mercato a centrocampo potrebbe dipendere direttamente dal futuro di due pedine chiave come Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa. In caso di partenza di uno dei due, la dirigenza azzurra avrebbe già individuato alcune alternative per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
Rabiot in cima alla lista, ma restano anche Rios e Atta
Il primo obiettivo per la mediana sarebbe Adrien Rabiot, centrocampista francese considerato un vero e proprio “uomo di fiducia” di Massimiliano Allegri. Il tecnico lo ha già allenato alla Juventus e lo avrebbe successivamente convinto a sposare il progetto Milan dopo la separazione dal Marsiglia. Tra i due esiste un rapporto consolidato di stima e affetto che potrebbe favorire un’eventuale trattativa. A incidere potrebbe anche la volontà del giocatore di continuare a competere ai massimi livelli e di disputare ancora la Champions League, fattore che potrebbe orientarne le scelte. In alternativa, restano vive le piste che portano a Richard Ríos del Benfica, profilo seguito con attenzione dagli osservatori del club.
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