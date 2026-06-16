Rabiot-Napoli, Romano conferma l'interesse: "Manna voleva prenderlo prima del Milan"

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Oggi alle 22:00Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Rabiot-Napoli, Romano: Manna lo segue da tempo

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa sempre più competitiva e tra i nomi seguiti per rinforzare il centrocampo resta quello di Adrien Rabiot. L’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha confermato il forte gradimento del club azzurro nei confronti del centrocampista francese, già monitorato in passato dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Romano: “Rabiot al Napoli? L’apprezzamento c’è”

"Rabiot al Napoli? L’apprezzamento del Napoli per Rabiot c’è. Manna prima che lo prendesse il Milan la scorsa estate ci stava già pensando. Al Napoli piace tantissimo, il Milan non ha preso nessun tipo di decisione in uscita", svela il giornalista.