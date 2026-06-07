Rinnovi Napoli, Spinazzola non si muove: chiuderà la carriera in azzurro

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Napoli, rinnovi per Rrahmani e Spinazzola. Juan Jesus saluta gli azzurri.

Il Napoli continua a lavorare sul fronte dei rinnovi con una linea ben precisa: ridurre progressivamente il monte ingaggi senza smantellare l'ossatura della squadra che negli ultimi quattro anni ha conquistato due scudetti. Secondo l'edizione di oggi di Repubblica, il club ha deciso di puntare ancora su alcuni elementi considerati fondamentali per esperienza, leadership e affidabilità. Tra questi c'è Amir Rrahmani, già blindato con un contratto fino al 2029. Il difensore kosovaro viene considerato uno dei pilastri della squadra, un punto di riferimento per l'intero reparto arretrato grazie alle sue capacità di lettura del gioco e alla leadership mostrata nelle ultime stagioni.

Spinazzola rinnova, Juan Jesus all'addio

Anche Leonardo Spinazzola è destinato a proseguire la sua avventura in azzurro. L'esterno, rilanciatosi a Napoli dopo le difficoltà fisiche vissute negli ultimi anni alla Roma, firmerà un nuovo accordo fino al 2028. Nonostante l'interesse della Juventus e di altri club, ha prevalso la volontà del giocatore di restare in azzurro. Nelle idee del Napoli, Spinazzola sarà il complemento ideale di Miguel Gutierrez sulla fascia sinistra, garantendo esperienza, duttilità e affidabilità in una stagione ricca di impegni. Diverso invece il destino di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, arrivato nel 2021 su indicazione di Luciano Spalletti, lascerà il club alla scadenza del contratto. La trattativa per il rinnovo non è mai realmente entrata nel vivo e il centrale, protagonista di due scudetti con la maglia del Napoli, è ora alla ricerca di una nuova sistemazione. Tra le ipotesi per il suo futuro c'è anche lo Sporting Lisbona, club che nella prossima stagione sarà impegnato in Champions League.