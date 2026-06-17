Rinnovo McTominay, l'anno prossimo stipendio sarà già di 4,5mln: le ultime
Scott McTominay vedrà già aumentare il proprio ingaggio nella prossima stagione, raggiungendo quota 4,5 milioni di euro grazie agli accordi sottoscritti al momento del suo arrivo in azzurro. Lo fa sapere Ciro Venerato alla Rai nel suo punto sul mercato. Un riconoscimento importante per il centrocampista scozzese, protagonista di un’annata positiva e sempre più centrale nel progetto tecnico del Napoli.
Rinnovo McTominay, le ultime
La società partenopea, tuttavia, starebbe valutando la possibilità di prolungare ulteriormente il contratto del giocatore per rafforzarne il legame con il club e blindarlo dalle attenzioni provenienti dall’estero. Pur partendo dalla base economica già prevista dall’attuale accordo, il Napoli potrebbe lavorare su una nuova intesa introducendo premi e bonus aggiuntivi legati a rendimento individuale, presenze e obiettivi di squadra. Una formula che consentirebbe di valorizzare ulteriormente il contributo di McTominay senza modificare in maniera sostanziale la struttura dell’ingaggio fisso.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro