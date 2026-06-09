Vergara, niente Como? Qualcosa si può muovere in Premier League

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Oggi alle 15:50 Calciomercato Napoli di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Antonio Vergara nel mirino del Como? No, ma pare si stia muovendo qualcosa in Premier. Il Napoli è attento e rifletterà nel caso