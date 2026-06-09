Vergara, niente Como? Qualcosa si può muovere in Premier League
Il futuro di Antonio Vergara resta ancora tutto da definire. Nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni che accostavano il centrocampista al Como, ma al momento non risultano contatti concreti tra le parti né trattative in corso. Sul giocatore, però, qualcosa si sta muovendo. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Radio Goal, l’interesse più concreto arriva dall’Inghilterra, dove alcuni club di Premier League avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi per valutare la situazione del classe 2003. Lo riporta Kiss Kiss Napoli.
Vergara-Napoli, gioiellino blindato ma tutto dipende dalle offerte
Per ora si tratta di manifestazioni d’interesse e non di negoziazioni avanzate, ma il profilo di Vergara continua ad attirare attenzione anche oltre i confini italiani. Le prossime settimane potrebbero offrire indicazioni più chiare sul suo futuro e sulle eventuali opportunità che potrebbero concretizzarsi sul mercato internazionale.
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