Vergara-Como, pista ormai fredda: il motivo è Nico Paz
Potrebbe sfumare definitivamente l'ipotesi di vedere Antonio Vergara al Como nella prossima stagione. A cambiare il quadro è la decisione di Nico Paz, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport avrebbe espresso la volontà di restare ancora un anno alla corte di Cesc Fabregas.
Una scelta che consentirebbe al talento argentino di completare il proprio percorso di crescita prima dell'eventuale ritorno al Real Madrid, club che continua a mantenere un forte controllo sul suo futuro. I Blancos, infatti, conservano il 50% sulla futura rivendita del giocatore e possono esercitare particolari clausole di riacquisto.
Vergara-Como, pista sempre più fredda: Nico Paz resta e cambia gli scenari
Secondo la Gazzetta dello Sport, il Real Madrid non avrebbe intenzione di riportare Nico Paz in Spagna già quest'estate. Il quotidiano sottolinea infatti che il club madrileno sarebbe orientato a lasciare il fantasista un'altra stagione a Como, rinviando ogni decisione al 2027.
La permanenza dell'argentino rischia però di chiudere gli spazi per altri innesti offensivi e, di conseguenza, di allontanare la possibilità di un approdo in Lombardia per Antonio Vergara.
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