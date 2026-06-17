Vicario-Napoli, il retroscena: già in passato fu vicino agli azzurri

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Guglielmo Vicario nome caldo per il calciomercato del Napoli. Il portiere è in uscita dal Tottenham e c'è un retroscena su Giuntoli

Guglielmo Vicario resta uno dei profili più apprezzati sul mercato italiano e continua ad attirare l’interesse di diversi top club. Oltre al Napoli, infatti, anche la Juventus starebbe seguendo con attenzione il portiere del Tottenham, considerato una soluzione di assoluto affidamento per il presente e per il futuro.

Per il Napoli non si tratta di un nome nuovo. Secondo Kiss Kiss Napoli, infatti, Vicario era già stato molto vicino al club partenopeo negli anni in cui militava nell’Empoli. A spingere per il suo arrivo era stato Cristiano Giuntoli, che ne aveva intuito le qualità e lo aveva inserito tra i principali obiettivi per la porta azzurra. L’operazione, tuttavia, non si concretizzò e il portiere proseguì il proprio percorso fino al trasferimento all’estero.