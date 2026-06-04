Vlahovic-Napoli, tutto vero: primi sondaggi per capire costi dell'affare

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Vlahovic saluta la Juve, non rinnova e si guarda attorno. Il Napoli prende informazioni, con Allegri che è un suo storico estimatore

Secondo il Corriere della Sera, il Napoli mantiene un approccio prudente nei confronti di Dusan Vlahovic. Il club azzurro avrebbe effettuato soltanto alcuni primi sondaggi informativi, senza avviare una vera e propria trattativa. Tutto, infatti, resta strettamente legato all'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra e ai tempi del suo insediamento. Più che di una negoziazione concreta, al momento si tratta di un’attività di monitoraggio continuo da parte della dirigenza, che osserva l’evolversi della situazione senza accelerazioni.

Napoli, idea Vlahovic. Ma c'è prudenza

L’idea di inserire Vlahovic nel nuovo progetto tecnico resta sullo sfondo e dipende da molte variabili ancora tutte da definire. Il quadro resta quindi interlocutorio e senza sviluppi imminenti. Non si registrano contatti avanzati o offerte ufficiali al momento attuale insomma oggi. Il nodo principale riguarda le richieste economiche del centravanti serbo e del suo entourage. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Vlahovic avrebbe avanzato una richiesta da circa otto milioni di euro a stagione. Alla cifra si aggiungerebbe inoltre un consistente bonus alla firma, elemento che complica qualsiasi possibile trattativa.

La richiesta di Vlahovic per il nuovo contratto

Si tratta di richieste considerate molto elevate anche dalla Juventus, che in passato non ha mostrato apertura a condizioni simili. Questo aspetto rende l’operazione complessa e spiega la prudenza del Napoli nel non trasformare il semplice interesse in una vera trattativa. Per ora, quindi, il quadro resta interlocutorio e non risultano passi concreti verso una definizione dell’affare tra le parti coinvolte la situazione dipende ancora da Allegri e tempi tecnici.