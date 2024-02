Barcellona, Xavi sull'addio: "Non cambio idea, è la scelta giusta"

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del suo annunciato addio al club a luglio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del suo annunciato addio al club a luglio: "La mia decisione è stata corretta, come si vede dalla reazione dei giocatori. Mi concentro solo sulla partita di domani, mi sono prefissato di prendere le cose giorno per giorno ed è il mio obiettivo. È chiaro che la decisione è quella che ho annunciato, nient'altro cambia. Sono più motivato sapendo che mi resta meno tempo in carica".