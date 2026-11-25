Ufficiale Inter-Stoccarda, le formazioni ufficiali: Chivu lascia fuori Lautaro e Dimarco

Inter-Stoccarda, le formazioni ufficiali di Champions League: Chivu sceglie Esposito e Thuram, Lautaro e Dimarco in panchina.

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Stoccarda, sfida valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Cristian Chivu conferma il 3-5-2 con Josep Martinez tra i pali e Bisseck, Akanji e Bastoni nel reparto arretrato. Sucic prende le chiavi del centrocampo viste le assenze degli infortunati Calhanoglu e Zielinski, mentre sulle corsie esterne spazio a Spence e Carlos Augusto. In attacco confermato Francesco Pio Esposito, reduce dalla tripletta contro l'Atalanta, affiancato da Marcus Thuram. Partono dalla panchina Lautaro Martinez, Dimarco, Stones e Curtis Jones.

Inter-Stoccarda, le scelte di Hoeness: Undav e Stiller in panchina

Lo Stoccarda si presenta a San Siro con il 3-4-3 e alcune novità rispetto alle previsioni della vigilia. Sebastian Hoeness rinuncia inizialmente a Leweling e Undav, mentre Stiller, non in perfette condizioni fisiche, partirà dalla panchina. Il tridente offensivo sarà composto da El Khannouss, Demirovic e Fuhrich. I nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva nella competizione europea per migliorare la propria posizione in classifica.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

STOCCARDA (3-4-3): Saimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Vagnoman, Nartey, Spalt, Mittelstadt; El Khannouss, Demirovic, Fuhrich. Allenatore: Sebastian Hoeness.