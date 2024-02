E' il bivio del campionato: Mazzarri si copre con la difesa a 5, ma resta un dubbio

Il Napoli ha iniziato il girone di ritorno con il piede giusto (due vittorie e un pareggio) e ha bisogno di allungare a tutti i costi la striscia positiva

Gli azzurri si ripresentano alla Scala del calcio addirittura da settimi della classe, con il doppio onere di guardare dal basso in alto i rivali rossoneri e soprattutto di badare al sodo. Lo scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, raccontando che il Napoli ha iniziato il girone di ritorno con il piede giusto (due vittorie e un pareggio) e ha bisogno di allungare a tutti i costi la striscia positiva, per rimanere quanto meno a contatto con le squadre in lotta Champions.

BIVIO - La trasferta di San Siro può rappresentare il bivio del campionato, in un senso oppure nell’altro, scrive il quotidiano un risultato negativo metterebbe invece nella testa dei campioni d’Italia altri dubbi, in una fase della stagione in cui non c’è spazio per recuperare e gli errori pesano di più. Nonostante i tanti recuperi, Mazzarri schiererà la difesa a 3 (dentro Ostigard) e i dubbi riguardano l’assetto: ballottaggio tra Cajuste e Politano per capire lo schieramento.