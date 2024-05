La domanda inutile rivolta a Calzona

A fine partita a Francesco Calzona, allenatore del Napoli, è stato chiesto anche del futuro, come di consueto

A fine partita a Francesco Calzona, allenatore del Napoli, è stato chiesto anche del futuro, come di consueto. "A me non è stato proposto niente, credo che se il Napoli prenderà un allenatore porterà il suo staff. Improponibile altrimenti una cosa del genere" ha risposto il tecnico azzurro intevenuto a Dazn.

Calzona ovviamente smentisce l'ipotesi di restare come vice, lui che ormai è un primo allenatore, ma ha anche confermato che non resterà a Napoli. Un qualcosa di scontato già da diverse settimane. La sua esperienza sta per finire. Se l'aspettava diversa, invece anche lui come i suoi predecessori ha avuto tante difficoltà che non ha nascosto anche nel post-partita di Udine.