LIVE - Napoli-Roma 0-0: comincia il match!

12' - Gioco momentaneamente fermo: Anguissa è rimasto a terra dolorante dopo uno scontro con Cristante.

10' - Ancora Osimhen! Politano va al cross basso su cui si avventa Osimhen, il suo tiro viene deviato da N'Dicka e finisce in calcio d'angolo.

8' - OSIMHEN! Grande azione del Napoli tutta in verticale: prima Lobotka trova il varco per Cajuste, poi lo svedese imbuca per Osimhen che calcia ma viene murato da N'Dicka.

6' - PELLEGRINI! Calcio d'angolo Roma: torre di Mancini per Pellegrini che di testa sfiora la traversa.

5' - Accelerazione improvvisa della Roma: Spinazzola si connette con Dybala, entra in area e ottiene corner.

2' - Primo squillo del Napoli. Politano si defila sulla sinistra e va al cross: Anguissa sfiora soltanto di testa.

18.00 - PARTITI! Comincia il match!

17.56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

16.59 - Sono ufficiali le formazioni del Derby del Sole Napoli-Roma, match delle 18 valido per la 34ª giornata di Serie A. Calzona sceglie Cajuste al posto dell’infortunato Zielinski, insieme allo svedese a centrocampo ci sono Anguissa e Lobotka. In difesa torna a sinistra Olivera dopo l'infortunio, completano il reparto Di Lorenzo al centro e la coppia Rrahmani-Juan Jesus al centro. Nessuna sorpresa nemmeno in attacco: il tridente è composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

ROMA (4-3-2-1): Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Boze, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Azmoun. All. De Rossi.

Sponda giallorossa, Daniele De Rossi è in emergenza difensiva vista la squalifica di Llorente e l'infortunio di Smalling, in più sarà assente Paredes (anche lui squalificato) e Lukaku è in forte dubbio. Nel 4-3-3 del giovane tecnico è Svilar il prescelto in porta, davanti a lui Celik, Spinazzola e la coppia di centrali Mancini-Ndicka con l'ivoriano che si è appena ripreso dal problema di Udine. In mezzo al campo scelte obbligate: la mediana sarà composta dal trio Bove-Cristante-Pellegerini. Anche davanti nessuna sorpresa: ci saranno Dybala ed El Shaarawy a supporto di Abraham.

Tra le fila azzurre, mister Francesco Calzona dovrà fronteggiare l'assenza di Zielinski, out per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. Scalpita quindi Cajuste, che dovrebbe essere il prescelto per sostituire il polacco, con Traoré più indietro ad inseguire. Insieme a lui non si toccano Lobotka e Anguissa, anche perché le alternative sono poche con Dendoncker fuori dai radar e Demme non in lista. In attacco nessun dubbio sul terzetto Politano-Osimhen-Kvaratskhelia, così come tra i pali conferma per Meret. Nelle retrovie lui rientra Rrahmani dalla squalifica a fare coppia con uno tra Juan Jesus e Ostigard: è ballottaggio serrato tra i due. Sulle corsie laterali pronti Di Lorenzo e Mario Rui che ha scontato la diffida.

Dopo due notti in ritiro, con la l'avvertimento neanche tanto velato da parte della proprietà di proseguirlo senza una prestazione degna di questo nome, il Napoli scende in campo quest'oggi contro la Roma. Un big match che poteva valere la Champions, ma che dopo aver raccolto appena un punto tra Frosinone ed Empoli arriva in un clima di aperta contestazione - stavolta con la squadra davanti a società ed allenatori - e con in palio probabilmente soltanto la possibilità di chiudere in maniera dignitosa e salvare una posizione europea utile per l'Europa League o, più verosimilmente, la Conference League.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Roma