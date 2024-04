Tmw - Le ultime di formazione verso la Roma: pronto Cajuste, Calzona ha un dubbio in difesa

Ecco le ultime novità di formazione per la gara del Maradona tra Napoli e Roma, in programma domani alle 18:00, valida per la 34esima giornata di Serie A

Tuttomercatoweb.com riporta le ultime novità di formazione per la gara del Maradona tra Napoli e Roma, in programma domani alle ore 18:00, valida per la 34esima giornata di Serie A.

Tra le fila azzurre, mister Francesco Calzona dovrà fronteggiare l'assenza di Zielinski, out per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. Scalpita quindi Cajuste, che dovrebbe essere il prescelto per sostituire il polacco, con Traoré più indietro ad inseguire. Insieme a lui non si toccano Lobotka e Anguissa, anche perché le alternative sono poche con Dendoncker fuori dai radar e Demme non in lista. In attacco nessun dubbio sul terzetto Politano-Osimhen-Kvaratskhelia, così come tra i pali conferma per Meret. Nelle retrovie lui rientra Rrahmani dalla squalifica a fare coppia con uno tra Juan Jesus e Ostigard: è ballottaggio serrato tra i due. Sulle corsie laterali pronti Di Lorenzo e Mario Rui che ha scontato la diffida.

Sponda giallorossa, Daniele De Rossi è in emergenza difensiva vista la squalifica di Llorente e l'infortunio di Smalling, in più sarà assente Paredes (anche lui squalificato) e Lukaku è in forte dubbio. Nel 4-3-3 del giovane tecnico è Svilar il prescelto in porta, davanti a lui Celik, Spinazzola e la coppia di centrali Mancini-Ndicka con l'ivoriano che si è appena ripreso dal problema di Udine. In mezzo al campo scelte obbligate: la mediana sarà composta dal trio Bove-Cristante-Pellegerini. Anche davanti nessuna sorpresa: ci saranno Dybala ed El Shaarawy a supporto di Abraham (salvo recupero lampo di Lukaku).

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

ROMA (4-3-3) probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Bove, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi