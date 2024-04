UFFICIALE - Kvara, allarme rientrato: è già in gruppo! Come un altro azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri Khvicha Kvaratskhelia non si era allenato a causa di una gastroenterite, ma l'allarme è già rientrato all'indomani della seduta saltata dal talento georgiano. Come comunicato dal Napoli nel consueto report da Castel Volturno, Kvara è già tornato ad allenarsi in gruppo.

Come l'ex Dinamo Batumi, anche Juan Jesus oggi ha lavorato con il resto della squadra. Sia l'uno che l'altro, dunque, sono da considerare abili e arruolabili per la trasferta di Empoli, dove il Napoli sarà impegnato sabato alle 18 nella trentatreesima giornata di campionato.