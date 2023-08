Da Frosinone: biglietti ospiti finiti in pochi minuti, ecco quanti napoletani ci saranno

Polverizzati i biglietti per i napoletani per Frosinone-Napoli, raccontano quest'oggi i colleghi di Ciociariaoggi

Polverizzati i biglietti per i napoletani per Frosinone-Napoli, raccontano quest'oggi i colleghi di Ciociariaoggi: "Ieri mattina, nel giro di pochi minuti sono stati bruciati i mille e cento biglietti posti in vendita. Cioè tutti quelli del settore ospiti dello stadio di Viale Olimpia che, se farà registrare il tutto esaurito con una cornice di pubblico da record, presenterà anche una parte della cintura di posti a sedere completamente vuota. Ci riferiamo ai circa seicento sedili della Curva Sud non posti in vendita perché necessari per formare un assurdo quanto necessario cuscinetto per tenere separate le due tifoserie".