Frosinone-Inter, le formazioni ufficiali: Soulé-Cheddira sfidano Arnautovic-Thuram

Sono ufficiali le formazioni di Frosinone-Inter, anticipo della 36ª giornata di Serie A in programma stasera alle 20.45.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco deve rinunciare, oltre a Turati, anche a Romagnoli infortunato e Barrenechea squalificato. Mazzitelli recuperato e titolare a centrocampo, in attacco Soulé fa coppia con Cheddira. Simone Inzaghi continua con il turnover. Torna Sommer in porta, davanti ci sono Arnautovic e Thuram. Mkhitaryan parte dalla panchina: è soltanto la seconda volta in questo campionato. In difesa Bisseck e Carlos Augusto con De Vrij.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Reinier, Valeri; Soulé, Cheddira. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.