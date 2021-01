In Serie A va in scena un turno di grandi sfide: tutte le quote della giornata

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Partita da tripla, ma con leggero favore per i nerazzurro: è il pronostico degli analisti Snai per la partitissima di domenica Inter-Juventus. Stavolta si parte col segno '1' nerazzurro a 2,50, mentre il '2' juventino viaggia a 2,80. Il pari si gioca a 3,40. Il match di domenica è anche un testa a testa tra le maggiori candidate allo scudetto: l'Inter ha ribaltato i valori d'inizio stagione e adesso su Snai è la favorita a 2,75; la quota della Juve, dopo un inizio di campionato incerto, si era alzata fino a 4,00, per poi tornare al 3,00 di questa settimana. Terza forza il Milan, attualmente capolista e dato a 3,75. La squadra di Pioli difenderà il primato a Cagliari lunedì sera. Il '2' vale solo 1,50, il ritorno alla vittoria dei sardi, che manca da 10 turni, è impresa da sei volte la posta. Di Francesco, dopo quattro sconfitte consecutive, gradirebbe forse anche un pareggio, dato a 4,75. Il 18/o turno si apre questa sera con il primo derby romano: la Roma, terza con 6 punti di vantaggio sulla Lazio, parte favorita a 2,40, il segno '1' dei biancocelesti vale 2,85. Negli ultimi cinque derby prevale nettamente il pari, uscito tre volte: l'X è a 3,55, il terzo 1-1 di fila a 7,00. Tra le altre, fiducia al Napoli, la cui vittoria sulla Fiorentina è a 1,55, anche se al Maradona gli uomini di Gattuso si distraggono tanto. La gioia esterna per i viola vale 5,75, il terzo pareggio 4,25. L'Atalanta, sempre vittoriosa nel 2021 (tre successi in campionato, uno in Coppa Italia), ospita un Genoa tonificato da Ballardini, ma pesantemente sfavorito: il segno '1' dei bergamaschi non supera 1,23, il pari sale a 6,50, il '2' è un prodigio da 12. Allo è in programma Crotone-Benevento: ospiti avanti, con l'1 a 2,85 e il '2' a 2,55. (ANSA).