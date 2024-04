Juve, Allegri enigmatico sul futuro: "Sarà la società a dirlo..."

Importanti considerazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in merito al suo eventuale futuro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Importanti considerazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in merito al suo eventuale futuro ancora sulla panchina bianconera del prossimo anno.

Sta programmando qualcosa con la società anche in vista del prossimo anno?

"Tutti bisogna guardare a quello che è l'obiettivo di quest'anno. Io sono concentrato, stiamo lavorando tutti insieme per far sì che la Juventus giochi il prossimo anno la Champions League e quest'anno la finale di Coppa Italia. Poi da lì, una volta raggiunti gli obiettivi, la società dirà quali sono gli obiettivi per il futuro della Juventus. Come è sempre stato".