L'Atalanta soffre ma rimonta la Salernitana: finisce 2-1 all'Arechi

Termina sul risultato di 1-2 il match dell'Arechi tra Salernitana e Atalanta, valido per la 35esima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 1-2 il match dell'Arechi tra Salernitana e Atalanta, valido per la 35esima giornata di Serie A. Nonostante i granata entrassero in campo con una retrocessione aritmetica sulle spalle, hanno giocato una gara d'orgoglio mettendo in seria difficoltà i bergamaschi. Infatti il primo tempo lo chiudono in vantaggio gli uomini di Colantuono, grazie alla rete di Loum Tchaouna (18') su assist di Vignato. Nella ripresa, Gasperini ricorre a tre cambi nell'intervallo e riesce a ribaltarla in sei minuti: prima pareggia Gianluca Scamacca al 57esimo su passaggio vincente di Pasalic; poi il solito Teun Koopmeiners (63') firma il sorpasso ancora su assist del croato.

La classifica di Serie A aggiornata dopo Salernitana-Atalanta.

Inter 89

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta 60*

Roma 60

Lazio 56

Fiorentina 50*

Napoli 50*

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Hellas Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 29*

Sassuolo 29

Salernitana 15

* una partita in meno