Pres. Udinese: "Samardzic? Qualche malinteso, ma non col Napoli. Siamo in ottimi rapporti"

Franco Soldati, presidente dell'Udinese, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del mancato passaggio in azzurro di Lazar Samardzic

TuttoNapoli.net

Franco Soldati, presidente dell'Udinese, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è voluto tornare su quanto accaduto in inverno circa il mancato passaggio in azzurro di Lazar Samardzic: “Fra Udinese e Napoli c’è un ottimo rapporto. I dirigenti si parlano spesso, specialmente Pozzo e De Laurentiis. Sull’affare Samardzic c’è stato qualche malinteso, ma non riguardo le società come accadde con l’Inter. Per quanto riguarda Pafundi, ormai sta diventando l’oggetto dei desideri di tante squadre”.