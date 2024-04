Secondo 0-0 di fila per il Bologna: il Monza strappa il pari

Terzo pareggio interno in stagione, Thiago Motta si ferma ancora.



Prima di questa partita il Dall'Ara aveva spinto il Bologna quasi come nessun altro stadio (solo il Meazza per l'Inter). I rossoblù dal secondo rendimento interno del campionato, invece, stavolta si fermano. Contro il Monza arriva il secondo 0-0 di fila dopo quello di Frosinone e un'altra frenata nella corsa verso la Champions League. Non basta il dominio, manca ancora il gol. Terzo pareggio interno in stagione, Thiago Motta si ferma ancora.