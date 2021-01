Spezia, il report del club: seduta di scarico per i titolari, domani rifinitura e partenza

Lo Spezia, in vista del match contro il Napoli, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno: "Reduci dalla sfortunata sfida casalinga contro il Verona, le Aquile di Vincenzo Italiano sono tornate a lavorare questo pomeriggio sul terreno del "Comunale" di Follo, per iniziare a preparare la sfida del 06 gennaio contro il Napoli sul manto erboso del "Maradona".



Seduta di scarico per i titolari della gara di ieri, mentre il resto del gruppo ha lavorato sul campo; al termine della seduta, consueti controlli anti COVID-19.



Per domani è in programma una seduta di rifinitura mattutina, seguita dalla partenza alla volta della Campania".