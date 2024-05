Udinese, Success a Dazn: "Sono stato fortunato, era duro questo digiuno dal gol"

Isaac Success, attaccante dell'Udinese, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro il Napoli

Isaac Success, attaccante dell'Udinese, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro il Napoli: "Oggi sono stato fortunato, ma l'importante era dare il mio contributo. Oggi era importante segnare per arrivare all'obiettivo. Una partita dura, sapevamo delle difficoltà all'inizio della partita. Abbiamo provato a stare uniti. Dobbiamo provare a migliorare".

Com'è stato questo digiuno dal gol?

"Difficile, ma ovviamente ci ho lavorato. Per migliorare il mio gioco, poi il calcio non è uno sport individuale. Lavoro per crearmi possibilità, dovevo sfruttare questi 20-25 minuti concessi".

Cosa sentite in questa posizione pericolosa in classifica?

"È una maglia speciale, abbiamo fiducia e forza nello spogliatoio. Siamo convinti che nelle ultime tre partite daremo il massimo per ottenere i successi e quello che vogliamo".