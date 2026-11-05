Futuro Allegri, Iannicelli: "Con un altro nome sarebbe già stato esonerato"
Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato a Canale 21 del ko del Napoli in Champions contro il Porto con 4-1 finale: "Se Allegri non avesse avuto questo contratto e non si chiamasse Allegri, sarebbe stato già esonerato. Il Napoli ha retto per un'ora e quello vale. Allegri richiamava in conferenza una statistica terrificante, sono ora 14 le reti incassate nell'ultima mezz'ora.
Segno di una squadra che non si regge più sulle gambe e le colpe sono di tutti. Io ritengo grave che a Oporto non ci sia un dirigente apicale del Napoli per metterci la faccia. L'impressione è che ci sia una sorta di tutti contro tutti che non lascia promettere nulla di buono sia in Italia che in Europa".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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