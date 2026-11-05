Ultim'ora Pioli al Napoli al posto di Allegri? L'annuncio di Romano in diretta

Fabrizio Romano, giornalista, sul suo canale Youtube ha parlato delle ultime sui rinnovi in casa Napoli a poche ore dal ko degli azzurri contro il Porto in Champions League: "La questione allenatore è importante. Nei giorni scorsi ci avete chiesto se il nome che sta circolando di più, Pioli, può essere un nome credibile. No, il Napoli non lo sta trattando, lo ha fatto in passato ma ora non ci sono contatti. E' chiaro che se il Napoli cambia allenatore, Pioli a Napoli ci va a piedi.

Allegri? Il Napoli oggi non lavora a una questione immediata post-Porto. Dunque non ci sono scossoni o cambiamenti imminenti ma il momento è molto delicato. Quindi per ora Adl non ha contattato allenatori. A settembre si parlava di Palladino ma il Napoli non aveva mai parlato con lui. Erano ipotesi giornalistiche come ora con Pioli. Zero contatti. In futuro vedremo".