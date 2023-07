Alvino: “Dopo Spalletti ci voleva Garcia. E’ già in sintonia col gruppo, è uno di loro”

"Non un rivoluzionario, un ‘talebano’, ma una persona che porterà il suo valido contributo partendo bene e con i piedi di piombo".

Nel corso di 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "L’eredità che ha lasciato Spalletti è pesantissima, però ci voleva forse una persona come Rudi Garcia. Non un rivoluzionario, un ‘talebano’, ma una persona che porterà il suo valido contributo partendo bene e con i piedi di piombo. Una persona che si sta facendo subito volere bene dal gruppo, questa è una cosa importantissima. Garcia è entrato ed è già in sintonia con il gruppo, è uno di loro. Dall’ufficio facce devo dire che Garcia è stato bravissimo, perché è entrato a pieno nel clima di questo Napoli che al pari di noi tifosi ancora festeggia.

Oggi al campo ho visto immagini straordinarie, alla faccia di chi diceva di un gruppo ombroso che sul palco della presentazione ha fatto un po’ la faccia storta. Il riferimento era stato fatto a qualche azzurro in particolare, che era preso dalle faccende riguardanti il rinnovo. Invece in campo questi si divertono, Garcia si diverte con loro, credo che miglior inizio e viatico non poteva esserci. Poi ci metterà la sua mano e spero, da napoletano, che sia una mano santa come quella di Spalletti”.