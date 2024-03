Bagni: "Col 5° posto terrei Calzona, altrimenti tra i tanti Italiano è quello giusto"

"Prima di Calzona sono stati fatti troppi esperimenti tattici, coi giocatori che erano in evidente confusione".

"L’obiettivo Champions League è ancora possibile per il Napoli, ma solo in chiave quinto posto. Ammesso che varrà. La quarta posizione ormai è andata: ci arriverà il Bologna, che ora ha un calendario discretamente abbordabile, oltre a star bene fisicamente e mentalmente. I rossoblù hanno fatto una stagione fantastica e si meritano questo traguardo". Così l'ex azzurro Salvatore Bagni intervistato da Tuttosport.

Questo Napoli la convince?

"Prima di Calzona sono stati fatti troppi esperimenti tattici, coi giocatori che erano in evidente confusione. D’altronde Mazzarri ci ha provato a fare il 4-3-3, ma non era nelle sue corde. Tanto che poi è passato a 3 dietro. Adesso c’è un’identità ben definita. Calzona ha trovato gli equilibri giusti e stiamo rivedendo un buon Napoli. L’errore principale è stato a monte con la scelta di prendere Garcia: tra lui e i calciatori non c’è mai stata empatia. Il tecnico francese ha voluto rivoluzionare un giocattolo, che andava alla perfezione rompendo gli equilibri di una squadra, che giocava a memoria. Tranne Kim il Napoli è lo stesso dell’anno scorso".

Per la panchina azzurra invece su chi punterebbe?

"Tra i tanti nomi circolati quello di Italiano mi sembra quello giusto. Vincenzo è un allenatore propositivo e fa il 4-3-3, che è nelle corde di questa squadra. Mi piace molto, in più fa giocar bene le sue squadre: è un’esteta. Altrimenti, se dovesse arrivare quinto, non mi dispiacerebbe tenere Calzona: ha fatto un bel lavoro, visto che è arrivato in una situazione, dove regnava la confusione totale. Avessero preso lui invece di Mazzarri a novembre, il Napoli avrebbe raddrizzato e salvato la stagione".