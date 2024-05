Niente Guido Rodriguez: il centrocampista ha chiuso con il Barcellona

Il centrocampista argentino Guido Rodriguez ha sciolto le riserve in merito al suo futuro.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il centrocampista argentino Guido Rodriguez ha sciolto le riserve in merito al suo futuro. Lo svela la redazione di 'Tyc Sport': cercato nelle ultime settimane anche da Milan e Napoli, il mediano classe '94 in scadenza di contratto col Betis Siviglia ha chiuso l'accordo con il Barcellona: le due parti hanno definito un'intesa biennale con opzione per la terza stagione.

Negli scorsi giorni lo stesso Rodriguez, interrogato sulla possibilità di rinnovare col Betis, si era espresso con parole di chiusura verso questa possibilità: "La mia decisione dipende da tante cose, ma l'ho già detto, non voglio creare false aspettative nelle persone. L'unica cosa che posso dire è che sono molto affezionato a questo club, a questi tifosi, ma nella vità bisogna considerare tutto".

Guido Rodriguez ha poi aggiunto in un altro passaggio: "A oggi né io né la società abbiamo alcuna certezza su quello che potrà accadere. In questo momento non so se rinnoverà il mio contratto. Il Betis è casa mia, mi dispiace non aiutarvi, potrei dirvelo se lo sapessi, ma per ora ancora non so niente. Io qui sono stati felice in questi quattro anni e mezzo e sono ancora felice, per ora penso a godermi le ultime partite di questa stagione".