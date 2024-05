Preziosi: "Al mio Gasperini consiglio di non andare al Napoli, è dura lavorare con ADL"

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se potessi dare un consiglio a Gasperini gli direi di non andare da De Laurentiis, non è semplice lavorare col presidente. So che già qualche anno fa ci fu una trattativa tra di loro e non se ne fece più niente. Però se prende Gasperini prende un allenatore che ha un carattere molto forte, va lasciato lavorare senza che nessuno gli rompi le scatole.

Thiago Motta? Lo presi da allenatore quando nessuno lo conosceva, è un grande uomo ed ha una personalità molto forte. Solitamente i grandi centrocampisti diventano sempre grandi allenatori. E’ uno dei migliori allenatori al mondo. E’ pronto per andare alla Juventus secondo me. Palladino? Mi piace molto, più o meno ha la stessa storia di Gilardino. Entrambi arrivano dal settore giovanile. Secondo me andare al Napoli è la cosa più bella che possa capitare ad un calciatore o ad un allenatore, ma è solo difficile lavorare con De Laurentiis”.