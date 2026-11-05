Trevisani usa le parole di Allegri: “Sì, esistono le categorie: Conte 2º con stessa squadra e infortuni!”

Riccardo Trevisani commenta il ko del Napoli a Oporto in Champions

Napoli in crisi dopo il ko contro il Porto. Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha commentato il momento che sta vivendo la squadra azzurra: "Si sapeva perfettamente chi fosse Allegri. La colpa è tutta di chi lo ha preso. Quando fai una scelta di questo tipo poi la devi supportare. Non lasci la squadra in balia degli eventi. Con Allegri hai acuito i problemi. Di sicuro oggi c'è la certificazione che ci sono le categorie, come diceva Allegri. Conte con la stessa squadra dell'anno scorso Conte ha fatto secondo in classifica in Serie A.

Conte nelle difficoltà è riuscito comunque a fare un campionato molto decoroso nonostante i problemi e gli infortuni. Non è che siccome la squadra è vecchia il Napoli è autorizzato a perdere la metà delle partite. Lo fa perché la gestione sta andando male. Il post partita di Oporto è più drammatico della partita stessa. De Bruyne? Non è uno simpatico, l'ho visto discutere con Guardiola, Conte, anche con i compagni in nazionale. Ma è un grande campione. Certo non devi neppure insultare qualcuno se non gli passi la palla, anche se con Lucca ci sono galassie di differenza", le sue parole a Radio Radio.